Происшествия 25 ноября 2025 11:44

В Казани пожилую женщину судят за то, что прикуривала от Вечного огня

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовал процесс по делу 76-летней жительницы Казани Алевтины Пантелеевой. Ее обвиняют в реабилитации нацизма, а именно – в осквернении символов воинской славы России и оскорблении памяти защитников Отечества.

По версии следствия, 17 августа женщина прикурила сигарету от Вечного огня в Парке Урицкого, на следующий день – повторила это действие. Свои мотивы она в суде пояснять отказалась, как и ее родственники, которые отказались от комментариев.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что женщина прикурила сигарету от Вечного огня в казанском парке Урицкого. Видео появилось в социальных сетях и привлекло внимание сотрудников Следственного управления по Республике Татарстан. Была организована проверка, а председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах. Исполнение поручения было поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

