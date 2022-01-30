В возрасте 92 лет умерла создательница «Чебурашки» Майя Бузинова

В возрасте 92 лет умерла режиссер и художник-мультипликатор Майя Бузинова, которая участвовала в создании советского мультфильма «Чебурашка». Об этом шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков рассказал в Facebook.

«Еще две звезды вспыхнули в небесах вечности (речь идет о смерти Бузиновой и актера Леонида Куравлева — прим. Т-и). Два человека, незаменимых в истории советского кинематографа. Майя Николаевна Бузинова, одушевившая Чебурашку. Юрий Норштейн часто говорит, что вся уникальность, трогательность, беззащитность и нежность этого персонажа — от нее, „от Майечки“», — написал Капков.

Он отметил, что благодаря таланту Бузиновой такие мультфильмы, как «Варежка», «Айболит и Бармалей», «Самый маленький гном» и другие, наполнились жизнью.

Майя Николаевна с 1956 по 1977 год работала в киностудии «Союзмультфильм», до 1992-го — в студии «Мульттелефильм» творческого объединения «Экран».