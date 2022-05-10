В возрасте 88 лет умер первый Президент Украины Леонид Кравчук

После продолжительной болезни скончался первый Президент Украины Леонид Кравчук — 10 января ему исполнилось 88 лет. Об этом передает ТАСС.

В семье политика рассказали, что в конце июня прошлого года экс-руководитель перенес операцию на сердце. Однако она прошла тяжело — Кравчук долгое время находился в коме. Реабилитацию он проходил в мюнхенской клинике.

С 28 июля 2020-го Кравчук возглавлял делегацию Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны. Занимал должность Президента с 1991 по 1994 год.

4 мая умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Экс-председатель Верховного совета республики скончался в Минске на 88-м году жизни.