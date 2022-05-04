Умер первый руководитель Белоруссии Станислав Шушкевич

В среду, 4 мая, умер первый руководитель независимой Белоруссии Станислав Шушкевич. Экс-председатель Верховного совета республики скончался в Минске на 88-м году жизни.

Об этом сообщила жена бывшего политика станции «Еврорадио».

Политическую карьеру Шушкевич начал в 1989 году. Он избрался депутатом Верховного совета СССР. В 1991 году его назначили исполняющим обязанности председателя Верховного совета БССР. После выборов он занял пост без приставки и.о. В том же году Шушкевич подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР и создании СНГ. В 1994 г. Шушкевич участвовал в первых выборах президента Белоруссии, но проиграл Александру Лукашенко.