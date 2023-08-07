В возрасте 86 лет умер иллюстратор детских книг Николай Устинов

Иллюстратор детских книг, народный художник РФ Николай Устинов скончался на 87-м году жизни, сообщило книжное издательство АСТ в своем телеграм-канале.

«Наше издательство приносит глубокие соболезнования родным и близким Николая Александровича», — говорится в сообщении.

Николай Устинов родился 10 июля 1937 года в Рязани. Учился на графическом факультете Московского государственного академического художественного института им. Сурикова. С 1963-го работал в журнале «Мурзилка», а также в газете «Жили-были» и пр. Участвовал в оформлении энциклопедий «Что такое. Кто такой», «Дорлинг киндерсли».

Ранее, 12 июля, на 95-м году жизни умер чешский и французский писатель Милан Кундера, автор романа «Невыносимая легкость бытия».