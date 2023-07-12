На 95-м году жизни скончался автор «Невыносимой легкости бытия»

Фото: kundera.de

На 95-м году жизни скончался живший во Франции чешский и французский писатель Милан Кундера. Об этом сообщает телеканал ČT24.

Милан Кундера родился в Брно (Чехословакия) 1 апреля 1929 года. Окончил Пражскую академию музыкального искусства, первую книгу опубликовал в 1953 году. Первая известность пришла к нему после выпуска собрания стихов и выхода трех частей цикла новелл «Смешные любови».

Первый роман писателя, «Шутка», был опубликован в 1967 году. Он посвящен жизни интеллигенции в социалистической Чехословакии. После подавления «Пражской весны» Кундере было запрещено печататься, поэтому его второй роман, «Жизнь не здесь» (1970), был издан в 1973 году в Париже.

Третьим романам прозаика стал «Вальс на прощание» (1971). В 1975-м его пригласили преподавать во Францию. За вышедший в 1978-м четвертый роман, «Книга смеха и забвения», Кундеру лишили чешского гражданства. Наибольшую славу ему принес пятый роман — «Невыносимая легкость бытия» (1982), сначала вышедший в переводе на французский язык.

Последней книгой Кундеры, написанной по-чешски, стал роман «Бессмертие» (1990). Последующие его произведения, «Неспешность» (1995), «Подлинность» (1998), «Неведение» (2000) и «Торжество незначительности» (2014) были написаны на французском языке.