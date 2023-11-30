В возрасте 100 лет скончался бывший госсекретарь США Генри Киссинджер

В возрасте 100 лет ушел из жизни известный дипломат, бывший госсекретарь США (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по нацбезопасности (с 1969 по 1975 год), лауреат Нобелевской премии мира Генри Киссинджер. Об этом пишет The Washington Post.

«Ученый, государственный деятель и знаменитый дипломат, который обладал беспрецедентной властью над внешней политикой США во времена администраций президентов Ричарда М. Никсона и Джеральда Форда и который в течение десятилетий после этого в качестве консультанта и писателя высказывал мнение, которое формировало мировую политику и бизнес, скончался 29 ноября в своем доме в Коннектикуте», – сказано в сообщении.

Сенатор Константин Косачев, комментируя смерть политика, назвал его человеком-эпохой и отметил, что Киссинджер «умел выстраивать личные отношения и даже дружить с оппонентами».

«Ушел представитель эпохи, когда США руководствовались не фобиями и утопиями, а интересами и реалиями. Когда Вашингтон имел в своем арсенале дипломатию, а не только санкции», — написал в своем телеграм-канале заместитель председателя Совфеда.

Он отметил, что с именем дипломата связано установление дипотношений США и Китая, переговоры по контролю над вооружениями с СССР, расширение связей между Израилем и его арабскими соседями.

Ранее Киссинджер высказывал мнение, что нейтральный статус Украины будет способен остановить ее конфликт с Россией. Однако, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2023 года, политик счел неактуальной свою идею.