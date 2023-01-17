Киссинджер счел неактуальной свою старую идею о нейтральном статусе Украины

Нейтральный статус Украины более не соответствует сложившемуся на данный момент положению вещей, после начала масштабного конфликта эта страна заслужила право стать членом НАТО. Об этом заявил бывший государственный секретарь (с 1973 по 1977 год) и советник Президента США по национальной безопасности (с 1969 по 1975 год) Генри Киссинджер, выступая онлайн на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

«<…> я был против членства Украины в НАТО, потому что боялся, что начнется именно тот процесс, который мы наблюдаем сейчас. Теперь, когда этот процесс достиг такого уровня, идея нейтральной Украины <…> уже не имеет смысла», — констатировал Киссинджер, выступление которого транслировала газета The Guardian.

«В конце <…> она (Украина — прим. Т-и) должна получить гарантии от НАТО, в какой бы форме НАТО их ни предоставила. Теперь вступление Украины в НАТО приемлемо», — подчеркнул экс-госсекретарь.

По мнению Киссинджера, в нынешних условиях Соединенные Штаты должны продолжать поддерживать украинскую сторону, а при необходимости — и увеличивать военную помощь вплоть до момента прекращения огня.

Вместе с тем экс-дипломат в своей речи обратил внимание на то, что продолжает верить в необходимость сохранения диалога с Россией, которая остается огромной страной, обладающей ядерным оружием.

После окончания боевых действий потребуется организовать консультации между представителями США и стран Европы с одной стороны и России — с другой, сохраняя при этом санкции и другие инструменты давления, «пока не будет достигнуто урегулирование».

Ранее Киссинджер был убежден, что нейтральный статус Украины будет способен остановить ее конфликт с Россией, о чем сообщал «Татар-информ».