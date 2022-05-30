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Ру Тат
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Здоровье
30 мая 2022  10:19

В Мадриде начали тестировать на вирус оспы обезьян

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В пяти больницах Мадрида начали тестировать на вирус оспы обезьян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Vanguardia.

Отмечается, что проведение ПЦР-исследований поможет «облегчению диагностики и принятию мер по контролю передачи вируса в кратчайшие сроки». Результаты будут переданы в Главное управление общественного здравоохранения Испании.

Впервые случай заражения человека вирусом оспы обезьян был выявлен еще в 1970 году. Впоследствии чаще всего это заболевание наблюдалось у людей в Африке. Однако в последний месяц специалисты в разных странах Европы, Америке и даже Австралии начали сталкиваться с десятками случаев заболевания. Пока не установлено, как именно распространяется вирус.

Оспа обезьян — это редкая инфекция, проявляющаяся лихорадкой, головной болью, увеличением лимфатических узлов, ознобом и истощением. Также на лице и разных частях тела со временем появляется заметная сыпь. Как правило, вирус переносится в легкой форме и пациент выздоравливает через несколько недель, но у некоторых людей он может вызывать осложнения. 

Ранее в Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что риск завоза оспы обезьян в республику сведен к минимуму, о чем сообщал «Татар-информ».

#оспа обезьян
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