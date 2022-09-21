Квартал «Полукамушки» в Зеленодольске будет восстановлен в 2023 году

Основные работы по уникальной исторический территории «Полукамушки» в Зеленодольске будут завершены в течение 2023 года. О судьбе квартала и его восстановлении рассказал глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж».

«История этой территории, которая находится в центре Зеленодольска, очень многострадальная. Но всему свое время. Было время, когда все было в разрушенном состоянии, была боязнь утерять эту историю», — рассказал он.

Сегодня первая линия «Полукамушек» восстановлена и приведена в порядок, в домах живут люди.

«Дома восстановлены в первозданном виде, как это было раньше. И оставшиеся здания также находят своих собственников и покупателей. Ряд зданий проходят реконструкцию и реставрацию, и еще несколько домов мы будем передавать инвесторам. Планируем завершить основные работы по территории „Полукамушек“ в течение 2023 года. Я думаю, это будет это будет одно из самых удобных, красивых и любимых мест для горожан», — поделился глава района.

Михаил Афанасьев также добавил, что район участвует во всех программах — и федеральных, и республиканских. Одна из самых востребованных — «Наш двор». По его словам, она актуальна для жителей всей республики и, в частности, города Зеленодольска.

«Ежегодно мы участвуем в этой программе, система уже отлажена, с каждым годом она все вышлифовывается, появляются компетенции, мы научились работать с населением, слушать и слышать запросы людей. И каждый двор становится чуточку лучше, чем предыдущий, потому что появляется опыт, важна и обратная связь. Проект каждого двора мы обсуждаем с жителями, и находим решения по размещению парковочных мест, по их количеству, по малым формам. И мы сами, как муниципалитет, управляющие компании, коммерческие предприятия, которые находятся на территории, вносят свой вклад, улучшая и добавляя собственные средства к этой программе», — отметил мэр Зеленодольска.