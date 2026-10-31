На Kazan Digital Week рассказали о составлении учебников в эпоху нейросетей

По экспертным оценкам, от 80 до 90% школьников пользуются искусственным интеллектом, в том числе для выполнения домашних заданий. Об организации учебного процесса и написании учебников в эпоху нейросетей на форуме Kazan Digital Week 2026 рассказал руководитель Центра информатики и цифрового образования издательства «Просвещение» Алексей Павлов, сообщают организаторы события.

«Искусственный интеллект может стать для школьника инструментом исследования и поиска решений, а может просто выдавать готовые ответы. Многое зависит от того, как организовано обучение. Важно объяснить детям принципы работы алгоритмов, научить оценивать полученную информацию, учитывать вопросы этики и безопасности», – заявил спикер.

Эксперт обратил внимание на то, что нейросети помогают быстро находить ответы на вопросы, но для освоения самого предмета необходима последовательная работа с материалом. Соответственно, учебные задания должны помогать школьникам самостоятельно мыслить и находить решения, а не просто воспроизводить ответы нейросети.

По словам Павлова, подобный подход реализован в учебниках «Введение в искусственный интеллект» для 5–9-х классов, подготовленных «Просвещением» совместно с Альянсом в сфере искусственного интеллекта в 2025 году и вошедших в федеральный перечень учебников.

Каждый модуль содержит мотивационную часть в виде комиксов и рубрику «Это интересно» – эти разделы нацелены на повышение вовлеченности школьников. В цифровом дополнении помимо видеороликов и интерактивных заданий предоставляется доступ к нейросетям с цензором 0+. Это позволяет детям выполнять практические задания в безопасной среде, выразил уверенность представитель издательства.

Международный форум Kazan Digital Week 2026 проходит с 29 по 31 октября в Казани. Деловая программа включает более 100 секций, запланированы выступления свыше тысячи спикеров. В форуме участвуют более 70 стран, программа структурирована по десяти тематическим направлениям. Впервые мероприятие состоялось в 2020 году.