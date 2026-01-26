news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 26 января 2026 10:09

В восьми районах Татарстана создадут экстрим-парки по примеру УРАМа

Читайте нас в
Телеграм

Экстрим-парк УРАМ показал свою востребованность. Уже в семи районах появились его аналоги, только в меньшем масштабе. Планируется увеличить их число до 15. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Планируем в этом году начать расширение проекта по экстрим-паркам. Помимо УРАМа в Казани, уменьшенные копии есть еще в семи районах Татарстана, в них уже проводили мероприятия. Хотим довести этот показатель до 15», – заявил он.

Кроме того, Минмолодежи республики выходит с инициативой о включении строительства экстрим-парков в федеральные программы Росмолодежи, чтобы такие объекты могли появляться по всей стране, заключил министр.

Полную версию интервью читайте на сайте «Татар-информа».

читайте также
Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»
#азат кадыров #экстрим-парк
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

Чай с хазратом: что нужно делать после рождения ребенка и какие имена разрешены в исламе

25 января 2026
«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

«Служил Родине – вернулся к любимой»: боец СВО зарегистрировал брак в Актанышском районе

25 января 2026