В восьми районах Татарстана создадут экстрим-парки по примеру УРАМа

Экстрим-парк УРАМ показал свою востребованность. Уже в семи районах появились его аналоги, только в меньшем масштабе. Планируется увеличить их число до 15. Об этом в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову в проекте «12 этаж» сообщил министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.

«Планируем в этом году начать расширение проекта по экстрим-паркам. Помимо УРАМа в Казани, уменьшенные копии есть еще в семи районах Татарстана, в них уже проводили мероприятия. Хотим довести этот показатель до 15», – заявил он.

Кроме того, Минмолодежи республики выходит с инициативой о включении строительства экстрим-парков в федеральные программы Росмолодежи, чтобы такие объекты могли появляться по всей стране, заключил министр.

