Азат Кадыров: «У каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее»

Какие вызовы стоят перед молодежью Татарстана, как обеспечивается безопасность детей в лагерях Крыма, что такое патриотическое воспитание и какую молодежную инициативу предлагает боец Ринат Фахретдинов, рассказал в интервью главному редактору «Татар-информа» Ринату Билалову министр по делам молодежи РТ Азат Кадыров.





Азат Кадыров: «Молодежная политика республики стала одной из передовых в стране. Во многих рейтингах мы – лидеры»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Главная задача – донести до молодежи информацию о существующих мерах поддержки»

– Азат Рифгатович, с сентября 2025 года вы работаете на посту министра по делам молодежи Татарстана. Какие задачи перед вами были поставлены и как вы видите молодежь республики – она какая сейчас?

– Молодежная политика в Татарстане существует более 30 лет, свою трудовую деятельность я начинал в Комитете по делам детей и молодежи еще в 1999 году. С тех пор молодежная политика республики стала одной из передовых в стране. Во многих рейтингах мы – лидеры.

Передо мной была поставлена задача организовать работу так, чтобы молодежь была максимально информирована о существующих возможностях и пользовалась ими. Я говорю о различных грантах, проектах и конкурсах.

Также говорили о воспитательной и профилактической работе. Мы все знаем, что происходит в информационном поле. Там и взрослому человеку трудно осознать происходящее, не говоря уже о подростках и детях. Здесь нужна большая вовлеченность.

Молодежь у нас всегда была, есть и будет хорошей. Главная ее черта – соответствие своему времени. Именно оно формирует их позицию, устои, мечты и взгляды.

Меня обрадовали данные об исследовании социального самочувствия молодежи в республике. Существенно сократилось количество желающих покинуть республику: с 60-63% до 33-34%.

Интересная тенденция в том, что количество людей, занимающихся физкультурой и спортом, в стране растет, а число молодых людей, занимающихся в спортивных секциях, сокращается. Здесь есть над чем подумать.

В целом ситуация позитивная, но есть над чем работать. Большим вопросом остается недоинформирование молодежи о существующих мерах поддержки.

«Из бытовых вопросов актуальным и острым остается жилье» Фото: © «Татар-информ»

– Какие сейчас стоят основные вызовы перед татарстанской молодежью?

– Из бытовых вопросов актуальным и острым остается жилье. На днях мы вручили 49 сертификатов на улучшение жилищных условий молодым семьям. В целом у нас реализуются четыре жилищные программы для молодых семей, в том числе одна федеральная. Также есть меры поддержки для молодых специалистов и ученых. Но потребность все равно остается высокой. По общероссийским данным, площадь жилья, которая приходится на людей от 18 до 35 лет, на 20% ниже, чем для тех, кто старше 35 лет.

Сильно востребована программа помощи молодым семьям в индивидуальном жилищном строительстве. Мы хотим выйти с инициативой создания такой программы в Татарстане в 2026 году.

Также одна из наших инициатив – это возможность исламской ипотеки для молодых людей на селе.

Что касается самореализации и трудоустройства молодежи, то эти вопросы уже настроены: безработица находится на рекордно низком уровне, возможности есть, активно работает система студенческих трудовых отрядов. Но есть и категория подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Есть задумка совместно с «Движением первых» в этом году реализовать проект по трудоустройству таких ребят.

«Достаточно большой процент молодых людей в соцсетях состоят в сообществах, имеющих деструктивное содержание» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Нам предстоит большая профилактическая работа, об этом говорят и последние события в Нижнекамске. Безусловно, это влияние деструктивных социальных сетей на наших детей и подростков. К сожалению, по разным исследованиям, более 60% молодых людей от 18 до 35 лет состоят в социальных сетях на западных платформах, причем достаточно большой процент подписаны или состоят в сообществах, имеющих деструктивное содержание. В сфере профилактики мы явно недорабатываем, будем этот момент перестраивать.

Будем менять работу и наших учреждений. Молодежь приходит туда, чтобы получить новые знания и компетенции, в основном во внеучебное или внерабочее время. Наши объекты должны быть открыты до позднего вечера, до 21:00, возможно, и позже. Есть достойная инфраструктура для всестороннего развития. Некоторые учреждения научились хорошо контактировать с молодежью, но не все. Об этом будем говорить.

Конечно, нам для этого нужны компетентные кадры и более высокие зарплаты, от этого тоже не уходим.

Еще один вызов – это социализация и адаптация молодых людей, которые сейчас находятся в зоне СВО.

«Наша республика не пропустила ни одного фестиваля «Студвесны». Гран-при в общем зачете в этом году команда РТ заняла впервые с 2019 года» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

– В этом году в Казани прошла Всероссийская «Студенческая весна». Команда Татарстана забрала Гран-при. Как вы считаете, в чем здесь секрет успеха? Какие ожидания от команды республики в этом году?

– Татарстан принимал XXXIII Всероссийскую студенческую весну. Когда-то в 2001 году Казань принимала ее у себя впервые. В этот раз мы подготовили ее за очень короткое время из-за ряда организационных вопросов и провели ее в ноябре с девизом «Весна всегда». На «Студвесну» приехали более 2 тысяч участников из 82 регионов страны.

Напомню, что наша республика не пропустила ни одного фестиваля «Студвесны». Это огромное творческое движение в республике – наши ребята были представлены во всех номинациях и подготовили очень серьезную региональную программу, которую до премьеры держали в большом секрете. Напомню, что Гран-при в общем зачете команда РТ заняла впервые с 2019 года.

Конечно, я смотрел номера. Высочайший уровень постановки. Это уже не тот «капустник», который был 30 лет назад, а серьезная подготовка, проработка сценария, декораций, костюмов, видна режиссерская и хореографическая работа. Пройдя такую фестивальную школу, ребята становятся настоящими профессионалами, готовыми общаться с публикой и делиться своим талантом.

В этом году мы уже начали подготовку команды Татарстана. После регионального этапа победители поедут на всероссийский фестиваль. Уверен, что они достойно выступят.

«Участие в добровольческих акциях – это неотъемлемая часть патриотического воспитания» Фото: © minmol.tatarstan.ru

– Какая работа ведется в Татарстане по патриотическому воспитанию молодежи? Можем ли обозначить динамику настроения молодых людей в этой области?

– Патриотическая работа сегодня ярко звучит в повестке. Я считаю, что патриотическое воспитание должно охватывать самый широкий спектр вопросов. Это не только начальная военная подготовка и оказание первой медицинской помощи, но и любовь к своей семье, земле, дому, двору, соседям и так далее. Это желание помочь бабушке перейти дорогу, посадить дерево, поиграть с соседскими детьми, пока сам сосед пошел в магазин. Вернуться и работать доктором, учителем, инструктором, тренером в родном селе, городе. Иногда какие-то элементарные бытовые вещи и воспитывают патриотизм.

Тематических мероприятий в Татарстане проводится множество, но нам нужно всем обществом их масштабировать и популяризировать.

Участие в добровольческих акциях – это неотъемлемая часть патриотического воспитания, потому что ты безвозмездно помогаешь нуждающимся, вкладываешь в это душу и сердце.

Взрослые люди должны своим личным участием и примером показывать любовь к Родине, совершая добрые поступки.

«Молодежные организации собрали более 3,5 тыс. тонн гуманитарного груза за прошлый год» Фото: © minmol.tatarstan.ru

Что касается патриотических мероприятий, то молодежь активно во всех них участвует. Молодежные организации собрали более 3,5 тыс. тонн гуманитарного груза за прошлый год, который направили в подшефные города Лисичанск, Рубежное и непосредственно бойцам на передовую.

Сейчас мы вместе с «Молодой гвардией Единой России» и Лигой студентов организовали большой сбор гуманитарной помощи. Она будет отправлена к 23 февраля как мирным жителям новых территорий, так и бойцам.

Большую роль в этих всех процессах и акциях играют объединение «Отечество», центр «Патриот», организации «Авангард», «Воин».

Недавно мы проводили группу волонтеров в Курскую область, где они будут помогать местным жителям восстанавливать инфраструктуру. Среди них люди разных возрастов, причем некоторые поедут с гуманитарной миссией уже не первый раз.

«После капитального ремонта заработает лагерь «Приазовец» в Анапе» Фото: © minmol.tatarstan.ru

Как обеспечивается безопасность в лагерях Крыма и Краснодарского края

– Завершилась зимняя оздоровительная кампания. Дети из Татарстана отдыхали в том числе в лагерях на Черноморском побережье. Насколько сейчас там безопасно?

– В течение зимней оздоровительной кампании более 7 тыс. детей отдохнули в лагерях, в том числе на Черноморском побережье. Территория Крыма – особая зона, но она и находится под особым наблюдением.

Все смены зимой прошли без происшествий, ребята вернулись обратно с отличным настроением. Сейчас мы готовим программу на лето 2026 года, где также будут задействованы лагеря Краснодарского края и Крыма: после капитального ремонта заработает лагерь «Приазовец» в Анапе, база «Витязево», а также несколько баз в Крыму, включая «Сэлэт – Ак Барс». Недалеко от наших лагерей находится и «Артек», где отдыхают тысячи детей со всей страны. Переживать за безопасность не стоит, она обеспечивается на высшем уровне.

«Татарстан – многонациональная республика, поэтому мы приветствуем национальные элементы свадьбы любых народов: мордвы, чувашей, марийцев...» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В прошлом году Министерство по делам молодежи начало выдавать гранты на свадьбы в национальном стиле для молодых семей. К какому результату это привело и будет ли продолжен проект?

– Стоит отметить, что, говоря о национальных свадьбах, мы не подразумеваем только татарские и русские. Татарстан – многонациональная республика, поэтому мы приветствуем национальные элементы любых народов: мордвы, чувашей, марийцев и любого другого. Например, среди победителей была пара из Набережных Челнов, в которой муж татарин, а жена из Вьетнама, но расписались они все-таки в Казани.

Всего такие гранты получили 80 семей. Проект получил широкий отклик в информационном поле, был положительно воспринят как молодежным сообществом, так и профессиональным. Наши коллеги из других регионов активно интересовались этой нашей идеей и спрашивали о том, как ее реализовать.

Безусловно, вопрос молодых семей остается актуальным всегда. Нам нужно больше внимания уделять взаимоотношениям в семьях, воспитанию детей, проводить тематические мероприятия. Например, мы сделали документальный фильм, где семьи, прожившие много лет вместе, и те, кто только вступил в брак, рассказывают о своих отношениях.

Спектр работы в этом поле все еще большой, одними грантами все вопросы не решить. По статистике, количество браков и разводов примерно одинаковое, что не очень хорошо.

Сейчас работаем с вузами, чтобы создать условия для молодых семей, где оба являются студентами. Одной из акций стало создание пространства для детей в энергетическом университете. Пока родители учатся, они могут оставить ребенка в специальной игровой комнате. Аналогичные условия будем создавать и в наших учреждениях.

«В этом году мы должны завершить капитальный ремонт в 15 детских оздоровительных лагерях по всей республике» Фото: minmol.tatarstan.ru

В Набережных Челнах появится большой детский лагерь на 560 мест

– Какие ключевые задачи стоят перед Министерством по делам молодежи РТ в 2026 году?

– В этом году мы должны завершить капитальный ремонт в 15 детских оздоровительных лагерях по всей республике, в том числе в ДОЛ «Следопыт» в Набережных Челнах. На него выделено порядка 1 млрд рублей. «Следопыт» станет одним из крупнейших лагерей Татарстана с вместимостью 560 мест. Его планируем открыть к старту летнего сезона.

В прошлом году мы завершили первый этап ремонта молодежного центра на базе ДК химиков. Напомню, на него выделено дополнительно более 550 млн рублей. Ставим задачу завершить все работы к концу года и полноценно открыть его для молодежи. Внутри здания ДК продолжит функционировать концертный зал, и он получит новое оборудование для проведения различных молодежных мероприятий. Планируем также разместить в ДК химиков некоторые наши некоммерческие организации. У самого здания очень удобное расположение – уверен, молодежь будет с удовольствием туда приходить.

Кроме того, мы хотим сделать более эффективным использование молодежной инфраструктуры, в частности лагерей. Мы посчитали, что для того, чтобы ДОЛ эффективно функционировал, он должен одновременно принимать не менее 250 детей. Многие лагеря в Татарстане не рассчитаны на такое количество, что делает их работу экономически невыгодной. Будем модернизировать их через соответствующую программу.

«Ставим задачу завершить все работы к концу года и полноценно открыть ДК химиков для молодежи» Фото: © minmol.tatarstan.ru

У нас есть поручение Раиса Татарстана Рустама Минниханова перепрофилировать вышедшие из обращения здания и сооружения в детские лагеря. По предыдущей работе (министром земельных и имущественных отношений РТ, – прим. Т-и) я знаю, что в республике много таких объектов. Часть из них требует сноса, но некоторые при минимальном вложении сил и средств можно перенаправить на другие цели.

Что касается молодежной повестки в целом, то она всегда насыщена форумами, грантами, конференциями. Их будет много. Ставим задачу увеличить сумму грантов, которые привлекаются нашими объектами и молодыми людьми.

Планируем в этом году начать расширение проекта по экстрим-паркам. Помимо УРАМа в Казани, уменьшенные копии есть еще в семи районах Татарстана, в них уже проводили мероприятия. Хотим довести этот показатель до пятнадцати. Кроме того, мы прорабатываем с Росмолодежью возможность включения создания таких парков в одну из федеральных программ, потому что мы видим их большую востребованность у молодежи.

«В конце прошлого года 40 ребят из Луганской Народной Республики в рамках форума «Мост единства» приехали в Казань» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– Ваш предшественник, Ринат Садыков, сегодня работает в подшефных Татарстану городах. Как выстроен сегодня диалог молодежи ЛНР и РТ?

– В конце прошлого года 40 ребят из Луганской Народной Республики в рамках форума «Мост единства» приехали в Казань, здесь жили и работали в парах со специалистами из республики, посетили ОЭЗ «Алабуга», Набережные Челны, познакомились с инфраструктурой молодежных учреждений, ведомствами и организациями Татарстана. Мы постарались им максимально помочь.

Наши специалисты также выезжают в новые регионы, где помогают организовать работу. Процесс адаптации непростой, особенно это касается нормативных документов. Поэтому взаимодействие у нас налажено хорошее.

«В рамках фестиваля «Наше время – Безнен заман» хотим пригласить к участию трудовые коллективы из дружественных стран» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

– В 2026 году Казань признана культурной столицей исламского мира. Как молодежь будет интегрирована в эту работу?

– Международная повестка играет большую роль в работе министерства. У нас есть Академия молодежной дипломатии, занимающаяся этим вопросом. В последние годы они особое внимание уделяют взаимодействию со странами исламского мира. Ежегодно проводятся форумы молодых предпринимателей, дипломатов и ученых.

В этом году мы планируем молодежный трек в рамках KazanForum 2026, готовим ряд мероприятий и по линии культурной столицы исламского мира. Есть идея провести в Казани чемпионат мира по татарскому КВНу, пригласить татар, которые проживают в других странах, чтобы они могли погрузиться в культуру республики через юмор.

В рамках фестиваля «Наше время – Безнен заман» хотим пригласить к участию трудовые коллективы из дружественных стран, мы уже обсудили это с нашими предприятиями, они все согласны, осталось доработать организационные вопросы.

«Лагерь «Волга» очень востребованный объект, загруженный на 100%» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

– Хочется спросить и о лагере «Волга». Какие крупные мероприятия планируются там в этом году?

– Это очень востребованный объект, загруженный на 100%. Та инфраструктура, которая там появилась после проведения в России чемпионата мира по футболу, существенно расширила его возможности. Однако сегодня лагерь уже кажется тесноватым. План у него расписан на весь год: тематические и профильные смены, большие всероссийские мероприятия, дни татарской молодежи и многое другое.

Мы прорабатываем инициативу тематической смены от предпринимателей и спортсменов татар, проживающих вне Татарстана. Один из идейных вдохновителей – известный боец Ринат Фахретдинов. Они хотят объединить и собрать у нас в республике юных татарских спортсменов, живущих в разных регионах, провести для них мастер-классы с именитыми чемпионами, помочь им глубже погрузиться в традиции Татарстана и повысить среди них самоидентификацию своего народа. Пока проект в начальной стадии, но надеюсь, у нас все получится.

«Те культурные, исторические, природные, человеческие возможности, которые есть в нашей стране, – уникальны» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

– Какие советы вы сегодня можете дать молодежи?

– Во-первых, важно разговаривать с родителями и не бояться задавать самые насущные вопросы. В прошлом году мы сняли фильм о тех ребятах, которые получили наказание в виде лишения свободы за распространение запрещенных веществ. В интервью практически каждый из них говорил, что он не разговаривал с родителями, они были замкнутые и закрытые от него. Это очень большая боль современности. Главное – разговаривать и делиться как переживаниями, так и идеями.

Второе – не бояться пробовать себя в разных направлениях и ошибаться. Возможностей сегодня огромное количество. Если не получилось в одном месте, пробовать в другом.

Третье – быть активнее в своей самореализации. Те культурные, исторические, природные, человеческие возможности, которые есть в нашей стране, – уникальны. Этим нужно пользоваться.

Уверен, что у каждого молодого человека в Татарстане есть хорошее светлое будущее, просто нужно быть честным с собой, семьей и всегда работать над ошибками.