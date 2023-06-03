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Новости Татарстана и Казани
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В воскресенье в Татарстане ожидаются дожди с грозами, порывистый ветер и туман
Завтра, 4 июня, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.
В небе над республикой сохранится переменная облачность. Ночью существенные осадки маловероятны, однако в отдельных районах (но не в Казани) опустится туман. Утром и днем местами, включая столицу РТ, пройдут кратковременные дожди и грозы.
Юго-западный ветер силой от 6 до 11 м/с поменяет направление на северо-западное. При этом кое-где (в том числе и в Казани) в утренние и дневные часы он будет усиливаться порывами до 15–20 м/с.
В темное время суток температура воздуха по Татарстану составит от 10 до 15 градусов тепла (в столице РТ — от +13 до +15). В светлое время суток воздух прогреется до 18–23 градусов тепла, на востоке — до +24, +29 градусов (в Казани — до +20, +22).
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в начале новой рабочей недели в республике ожидается небольшой дождь и до +24 градусов.
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