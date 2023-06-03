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В начале новой рабочей недели в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +24 градусов
В понедельник, 5 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, возможна гроза, а днем существенных осадков не будет. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – 19-24 градуса.
Во вторник местами в республике пройдет небольшой дождь, днем до умеренного. Ветер северный, северо-западный, скорость – 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Воздух в ночные часы прогреется до 4-9 градусов, днем – до 18-23 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.
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