В начале новой рабочей недели в Татарстане ожидается небольшой дождь и до +24 градусов

В понедельник, 5 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, возможна гроза, а днем существенных осадков не будет. Ветер северный, северо-восточный 3-8 м/с, ночью местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, днем – 19-24 градуса.

Во вторник местами в республике пройдет небольшой дождь, днем до умеренного. Ветер северный, северо-западный, скорость – 6-11 м/с, местами порывами до 14 м/с. Воздух в ночные часы прогреется до 4-9 градусов, днем – до 18-23 градусов, сообщает Гидрометцентр РТ.