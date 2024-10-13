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Новости Татарстана и Казани
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В воскресенье в Татарстане будет чуть теплее, чем в субботу
В воскресенье, 13 октября, в Татарстане не ожидается осадков.
Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, днем воздух прогреется до +4…+9 градусов. Это на 2 градуса теплее, чем было в минувшую субботу.
Ветер в республике прогнозируют юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Для сравнения: в субботу ветер, согласно подсчетам синоптиков, был восточный со скоростью 6-11 м/с.
Отметим, что в Казани столбики термометров поднимутся не так сильно, как в среднем по республике. Согласно прогнозу, в столице РТ ожидается до +5…+7 градусов днем. Для сравнения: в субботу воздух в городе прогревался до +4, +6 градусов.
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