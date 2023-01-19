Второй праздник снежных фонарей пройдет в Дербышках в воскресенье

Второй в этом году праздник снежных фонарей пройдет в казанском микрорайоне Дербышки 22 января. Участников мероприятия ждут хороводы, семейные эстафеты и детские конкурсы. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор зимней забавы Тимур Ескраев.

«Мероприятие, как и в прошлые годы, пройдет на поляне в сосновом лесу. Место встречи в Дербышках – у перекрестка улиц Главной и Липатова, за железнодорожным переходом, в 15 часов. Опоздавшие смогут найти полянку по расставленным нами табличкам. Участников ждут хороводы, песни, эстафеты и конкурсы. И, конечно же, мы будем лепить полюбившиеся казанцам снежные фонари», – рассказал он.

Участникам мероприятия нужно взять с собой свечи, электрические фонари, снежколепы, а также горячие напитки в термосах и перекус. Мероприятие продлится до 19 часов вечера.

Первый в этом году праздник снежных фонарей прошел в Казани в Русско-Немецкой Швейцарии 15 января. В прошлую зиму активисты провели четыре подобных мероприятия на территории Русско-Немецкой Швейцарии, «Савиново», в Дербышках и возле казанской Чаши. Каждый из праздников собирал до 130 человек. Кроме того, небольшие группы людей лепили и зажигали фонарики в разных парках и скверах Казани.