Первый в 2023 году праздник снежных фонарей пройдет в Русско-Немецкой Швейцарии

Первый в этом году праздник снежных фонарей пройдет в Казани в Русско-Немецкой Швейцарии в ближайшее воскресенье — 15 января. Об этом «Татар-информу» сообщил организатор акции Тимур Ескараев.

«На пляже Казанки с прекрасным видом на город мы слепим из снега различные фигуры и подсветим их изнутри свечами, создав сказочную, волшебную композицию на фоне заснеженной реки. Участников мероприятия ждет горячий чай с угощениями и выступление музыкантов с акустическими инструментами. Желающие поиграть на своих инструментах приветствуются», — сообщил он.

Фото: © Тимур Ескараев

Спикер отметил, что эта акция полюбилась жителям Казани, особенно семьям с детьми. В прошлую зиму активисты провели четыре подобных мероприятия на территории Русско-Немецкой Швейцарии, «Савиново», в Дербышках и возле казанской Чаши. На мероприятия приходило до 130 человек. Кроме того, небольшие группы людей лепили и зажигали фонарики в разных парках и скверах Казани.

«Сбор планируется в 15 часов возле дома по адресу: Бари Галеева, 16. Далее мы спустимся к роднику, наполним кормушки для белок и птиц и выйдем на Солдатский пляж. По дороге мы вместе с биологом и краеведом Антоном Бортяковым проведем экскурсию, расскажем о местных достопримечательностях», — добавил Ескараев.

Кто не успеет подойти к указанному времени, сможет присоединиться к участникам мероприятия позже. Акция продлится до 19 часов, а самые красивые композиции будут светиться на набережной до самой ночи. Желающим стать участниками зимнего праздника организаторы советуют взять с собой теплую одежду и подобрать обувь, подходящую для сугробов.

Фото: Тимур Ескараев

С собой можно принести свечи, чай и перекус, орехи и семечки для кормушек, снежколепы, электрические фонари, пульверизаторы с водой, толстые резиновые перчатки. Любители фотографий на природе могут захватить мягкие игрушки, которые украсят зимние композиции возле горящих фонариков.

«Акция будет проходить на особо охраняемой природной территории, где петарды и хлопушки запрещены», — уточнил Тимур Ескараев.

Аналогичные акции этой зимой планируются в роще на Гаврилова и в Дербышках.