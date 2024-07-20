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Общество 20 июля 2024 15:27

В воскресенье на Татарстан опять обрушатся грозы и сильный ветер

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В воскресенье на Татарстан опять обрушатся грозы и сильный ветер
Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Завтра, 21 июля, в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В воскресенье местами по республике, включая Казань, опять пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с (по шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с называется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким).

Кроме того, в ночные и утренние часы кое-где по региону, в том числе и в его столице, опустится туман.

Сегодня в Татарстане ожидаются кратковременные дожди и от 24 до 29 градусов тепла.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #дожди с грозами #туман
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