Грозы, усиления ветра и туман вновь ожидаются в Татарстане

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Завтра, 20 июля, в Татарстане опять прогнозируется ухудшение погодных условий. Об этом информирует Гидрометцентр РТ.

Как ночью, так и днем местами по республике вновь опустится туман. В дневные часы кое-где на территории региона, включая Казань, пройдут грозы с кратковременными усилениями ветра до 15–20 м/с.

По шкале Бофорта ветер скоростью от 13,9 до 17,1 м/с именуется крепким, а от 17,2 до 20,7 м/с — очень крепким. В последнем случае ветер ломает сучья деревьев, идти против него очень трудно.

Сегодня в Татарстане ожидается от 24 до 29 градусов тепла.