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28 октября 2021  04:25

В Волгоградской области в нерабочие дни введут ограничения на посещение магазинов

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С 30 октября в Волгоградской области вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет, непривитых от коронавируса. При этом с 1 по 7 ноября невакцинированные жители региона не смогут посетить непродовольственные магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации области.

С 30 октября вводится запрется на развлекательные мероприятия и работу общепита с 11 часов вечера до 6 утра.

Ограничения на посещение непродовольственных магазинов не распространяется на несовершеннолетних. Кроме того, ограничения не касаются аптек, продовольственных магазинов и предприятий торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости (их доля в ассортименте должна составлять не менее 30%). 

В этот же период в регионе приостановят проведение массовых мероприятий, работу спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.

Ранее оперштаб региона сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только привитым гражданам или при предъявлении посетителями отрицательного ПЦР-теста.  

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации было решено ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ 20 октября подписал Президент РФ Владимир Путин.  

#Коронавирус
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