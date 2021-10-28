В Волгоградской области в нерабочие дни введут ограничения на посещение магазинов

С 30 октября в Волгоградской области вводится режим самоизоляции для людей старше 60 лет, непривитых от коронавируса. При этом с 1 по 7 ноября невакцинированные жители региона не смогут посетить непродовольственные магазины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации области.

С 30 октября вводится запрется на развлекательные мероприятия и работу общепита с 11 часов вечера до 6 утра.

Ограничения на посещение непродовольственных магазинов не распространяется на несовершеннолетних. Кроме того, ограничения не касаются аптек, продовольственных магазинов и предприятий торговли, где продают непродовольственные товары первой необходимости (их доля в ассортименте должна составлять не менее 30%).

В этот же период в регионе приостановят проведение массовых мероприятий, работу спортивных комплексов, бассейнов, бань и кинотеатров.

Ранее оперштаб региона сообщал, что с 25 октября кафе и рестораны доступны только привитым гражданам или при предъявлении посетителями отрицательного ПЦР-теста.

Напомним, из-за ухудшения эпидситуации было решено ввести нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Соответствующий указ 20 октября подписал Президент РФ Владимир Путин.