В Волгограде установили памятник Иосифу Сталину

На въездах в Волгоград таблички с названием города поменяли на «Сталинград». Кроме того, в городе установили памятник Иосифу Сталину, а также маршалам Александру Василевскому и Георгию Жукову. Скульптуры авторства Сергея Щербакова установлены около музея-заповедника «Сталинградская битва».

На открытии памятников скульптор отметил, что никого из истории нельзя вычеркивать. «Сталин — это фигура историческая, гигантская для нашей страны. Как без него? Сталинград без Сталина? Память должна быть. Во-первых, сделали три бюста сразу, не стали выделять. Трое командующих в период Сталинградской битвы», — приводит его слова Газета.ru. Останутся ли памятники после завершения праздничных мероприятий, не уточняется.

Название на «Сталинград» Волгоград меняет на девять дней в году, в том числе 2 февраля – в связи с празднованием победы в Сталинградской битве 2 февраля. На праздничные мероприятия завтра в город приедет Президент Владимир Путин – эту информацию сегодня подтвердили в Кремле.

Напомним, ранее «Татар-информ» сообщал, что в Набережных Челнах на территории частной школы в 25-м комплексе появился первый в Татарстане памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Он был установлен по инициативе руководителя частной школы без согласования с Минобрнауки РТ.