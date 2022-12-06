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Общество
6 декабря 2022  12:41

В Набережных Челнах установили первый в Татарстане памятник Сталину

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В Набережных Челнах установили первый в Татарстане памятник Сталину
Фото: «Челнинские известия»

В Набережных Челнах на территории частной школы в 25-м комплексе появился первый в Татарстане памятник советскому вождю Иосифу Сталину. Монтаж памятника только завершается, его официальное открытие состоится весной, передают «Челнинские известия» со ссылкой на директора школы Максима Евтешина.

Установку памятника вождю в образовательном учреждении, в котором учатся дети младшего возраста,  объяснили его огромной ролью в истории страны.

«Считаем, что Иосиф Виссарионович стал локомотивом в индустриализации страны, он достойно вывел её из Великой Отечественной войны, в кратчайшие сроки восстановил народное хозяйство. Все эти достижения были бы невозможны без планомерного и всестороннего развития образовательной системы в СССР, толчок которому дал Сталин», – приводит издание слова директора школы. Тему массовых репрессий в своем комментарии Евтешин никак не затронул.

Активные местные жители уже успели сделать фото с бронзовой скульптурой и выложить фотографии в соцсети.

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