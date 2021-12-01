В военных учениях на юге России задействовано более 10 тыс. солдат

Более 10 тыс. солдат и офицеров мотострелковых и танковых соединений принимают участие в военных учениях на юге России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Южного военного округа.

«В полевых условиях начнут зимний период обучения нового учебного года около трети подразделений всех соединений и воинских частей ЮВО», — сказано в сообщении.

Запланирована отработка совместных действий отделений, расчетов и экипажей. Для некоторых подразделений будут организованы занятия в учебных классах и на приказарменной учебно-материальной базе.

В последние месяцы западные СМИ часто публикуют материалы о подготовке Россией «нападения» на Украину. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин подчеркивал, что никакого вторжения не планируется.

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!» 30 ноября, отметил, что Москве и Киеву давно пора наладить отношения, чтобы не испытывать беспокойства за свои государственные границы.