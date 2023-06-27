В военной прокуратуре Казани напомнили о наказании за оставление части и дезертирство

Ранее «Татар-информ» сообщал, что уголовный кодекс предусматривает ответственность граждан за уклонение от военной службы. Согласно федеральному закону от сентября 2022 года наказание по ряду статей о преступлениях против военной службы было ужесточено.

Так, за самовольное оставление части или места службы военнослужащему грозит до 10 лет лишения свободы, а за дезертирство – до 15 лет.

«Особенностью самовольного оставления части является тот факт, что военнослужащий совершает данное преступление с целью временного уклонения от военной службы. Допустим, военнослужащий, убыв в очередной отпуск, своевременно не прибыл с него в воинскую часть, так как решил после окончания праздно провести время. В результате, если он не прибыл в воинскую часть в течение двух суток, дальнейшее его отсутствие повлечет совершение уголовно наказуемого деяния», – рассказывал военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.

Особенностью дезертирства является то, что на его совершение не влияет срок отсутствия на военной службе. К примеру, военнослужащий может совершить дезертирство, отсутствуя на службе 1 день. Основой для квалификации действий военнослужащего как дезертирства будет являться его цель – вовсе уклониться от прохождения военной службы, поэтому военнослужащий должен иметь намерение оставить часть безвозвратно, а не на определенное время.

При этом редакция, изучив практику казанского гарнизонного военного суда, выяснила, что с начала года осуждено около 30 военнослужащих за самовольное оставление части. Как правило военнослужащие нарушают часть 5 статьи за самовольное оставление части или места службы. В названных случаях нарушителям назначали ответственность в виде лишения свободы от 3 до 6 лет в исправительной колонии общего режима.