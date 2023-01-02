Казанский военный прокурор: «Сроки за дезертирство увеличили для поддержания дисциплины»

Из-за того, что в последнее время участились случаи оставления военнослужащими мест службы, военный прокурор Казанского гарнизона, подполковник юстиции Мунко Цыренов напомнил об уголовной ответственности за самовольное оставление части и дезертирство.

Мунко Цыренов напомнил, что военнослужащих, самовольно оставивших части и дезертировавших, ждет уголовная ответственность

Фото: пресс-служба Президента РТ

«Назакание за оставление части и дезертирство ужесточили»

Уголовный закон предусматривает ответственность граждан за уклонение от военной службы. Военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов напомнил, что военнослужащих, самовольно оставивших части и дезертировавших, ждет уголовная ответственность.

Обе статьи – 337-я и 338-я – существуют с самого введения Уголовного кодекса РФ, однако 24 сентября 2022 года опубликован Федеральный закон № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

«Согласно новым изменениям, ужесточено наказание по ряду статей Уголовного кодекса Российской Федерации о преступлениях против военной службы», – объяснил военный прокурор Казанского гарнизона.

Обе статьи – 337-я и 338-я – существуют с самого введения Уголовного кодекса РФ Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Была дополнена статья 337 УК РФ:

• частью 2.1: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше двух суток, но не более десяти суток, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказывается лишением свободы на срок до пяти лет;

• частью 3.1: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше десяти суток, но не более одного месяца, совершенные военнослужащим, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок до семи лет;

• частью 5: «Самовольное оставление части или места службы, а равно неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказывается лишением свободы на срок

от пяти до десяти лет.

«Особенностью самовольного оставления части является тот факт, что военнослужащий совершает данное преступление с целью временного уклонения от военной службы. Допустим, военнослужащий, убыв в очередной отпуск, своевременно не прибыл с него в воинскую часть, так как решил после окончания праздно провести время. В результате, если он не прибыл в воинскую часть в течение двух суток, дальнейшее его отсутствие повлечет совершение уголовно наказуемого деяния», – объяснил военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.

Уголовный закон предусматривает ответственность граждан за уклонение от военной службы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Дезертирство – не путать с оставлением части»

В то же время, если военнослужащий решил вовсе уклониться от военной службы, не желает ее проходить, в связи с чем самовольно оставляет воинскую часть, то ответственность в данном случае предусмотрена статьей 338 УК РФ – дезертирство.

Особенностью дезертирства является то, что на его совершение не влияет срок отсутствия на военной службе. К примеру, военнослужащий может совершить дезертирство, отсутствуя на службе 1 день. Основой для квалификации действий военнослужащего как дезертирства будет являться его цель – вовсе уклониться от прохождения военной службы, поэтому военнослужащий должен иметь намерение оставить часть безвозвратно, а не на определенное время.

«Дисциплина – это основа в любом воинском коллективе, ее необходимость известна всем как аксиома» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Статья 338 УК РФ дополнена:

• частью 3: «Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи (то есть самовольное оставление части или места службы в целях уклонения от прохождения военной службы, а равно неявка в тех же целях на службу), совершенные в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, наказываются лишением свободы на срок от пяти до пятнадцати лет.

Об умысле на дезертирство могут свидетельствовать приобретение или изготовление лицом подложных документов, удостоверяющих личность, либо устройство на работу.

«Дисциплина – это основа в любом воинском коллективе, ее необходимость известна всем как аксиома. Поэтому законодатель в настоящее время ужесточил наказание в условиях ведения боевых действий для поддержания высокой дисциплины и правопорядка в воинских частях», – подытожил военный прокурор Казанского гарнизона Мунко Цыренов.