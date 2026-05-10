В Военкомате Татарстана рассказали о юридической силе электронных повесток

В Военном комиссариате Татарстана объяснили, что электронные повестки имеют такую же юридическую силу, как и бумажные, которые применялись ранее.

«Электронные повестки применяются для оповещения граждан. Информация о том, что они направлены, вносится в общедоступный Реестр повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 дней к гражданину, согласно закону “О воинской обязанности и военной службе”, применяются временные ограничительные меры», – объяснили в Военном комиссариате РТ.

В Военкомате Татарстана рассказали, что к тем, кто не явился по повестке в указанный срок, будут применены следующие санкции: запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на постановку на учет в налоговой.

Кроме того, тому, кто не явился по повестке в срок, запретят регистрацию транспорта, запретят получать кредиты или займы, а также управлять автомобилем и регистрировать недвижимость. Со дня, когда в Реестре появилась повестка на имя призывника, ему будет запрещен выезд из страны.

Все перечисленные ограничительные меры будут отменены после явки гражданина в военкомат в указанный в повестке в срок. Информация о том, что он явился, сформируется в Реестре повесток автоматически. То же самое произойдет, если человек подтвердил, что имеет уважительную причину, чтобы не явиться в военкомат в указанный срок.

