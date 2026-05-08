«Игнорировать их нельзя»: в Военкомате Татарстана рассказали об электронных повестках

Электронные повестки с указанием явиться в военкомат стали получать жители Татарстана – это вызывает у них массу вопросов. В Военном комиссариате республики подробно рассказали, для чего это делается, что делать, если вам пришла электронная повестка, и что будет, если проигнорировать приглашение и не появиться в военкомате в указанный срок.





«Уведомление о том, что вам выписана повестка, появится на ‘’Госуслугах’’»

Какую юридическую силу имеют электронные повестки? Можно ли их игнорировать и накажут ли за неявку по такой повестке? На эти и другие вопросы «Татар-информу» ответили в Военном комиссариате Татарстана.

«Призыв граждан на военную службу осуществляется с использованием Государственной информационной системы Единого реестра воинского учета. Это система позволяет военным комиссариатам содержать сведения воинского учета в актуальном состоянии», – пояснили в военкомате.

Электронная система рассылки повесток позволяет, к примеру, предоставлять отсрочки без личной явки призывников.

«Электронные повестки применяются для оповещения граждан. Информация о их направлении вносится в общедоступный Реестр повесток. В случае неявки без уважительной причины по истечении 20 дней к гражданину, согласно закону “О воинской обязанности и военной службе”, применяются временные ограничительные меры», – отметили в военном комиссариате.

Такие меры направлены на то, чтобы человек, на чье имя пришла повестка, все-таки явился в военкомат.

Информацию о том, что на ваше имя была выписана повестка, можно узнать благодаря уведомлению, которое автоматически появится на портале «Госуслуги». Более подробную информацию можно узнать на портале Реестрповесток.рф. Здесь же, в личном кабинете, можно получить выписку с информацией о принятых мерах в отношении того, на чье имя поступила повестка.

«Со дня, когда в реестре появилась повестка, призывнику будет запрещен выезд из страны»

В Военкомате Татарстана подробно рассказали о временных мерах, которые принимаются для того, чтобы обеспечить явку по повесткам.

Со дня, когда в Реестре появилась повестка на имя призывника, ему будет запрещен выезд из страны.

Эта мера временная и формируется автоматически в Едином реестре воинского учета в день формирования повестки. Решение о принятии этой меры вступает в силу со дня подписания повестки военным комиссаром района электронной подписью.

Призывника тут же уведомят о том, что покинуть страну он не сможет. Это будет сделано через цифровые сервисы.

«Далее гражданам, состоящим на воинском учете или не состоящим, но обязанным состоять на воинском учете, в день размещения повестки в Реестре направляется уведомление, что в случае неявки по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в ней, в отношении них будут применены временные меры», – рассказали в военкомате.

Среди таких мер: запрет на регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей, запрет на постановку на учет в налоговой. Также тому, кто не явился по повестке в срок, запретят регистрацию транспорта, запретят получать кредиты или займы, а также управлять автомобилем и регистрировать недвижимость.

Если же военнообязанный явился в военкомат в срок, в Реестре повесток автоматически формируется документ со сведениями о его явке. То же самое происходит, если человек подтвердил, что имеет уважительную причину, чтобы не явиться в военкомат. С этого момента все временные меры отменяются.

«Гражданин имеет право обжаловать решение о применении временных мер в порядке, установленном Федеральным законом “О воинской обязанности и военной службе”, в досудебном порядке в вышестоящей призывной комиссии либо в суде», – отметили в Военкомате Татарстана.

«Что делать, если повестка пришла уже после даты явки в военкомат?»

В то же время бумажные повестки по-прежнему юридически значимы.

«Также хотелось бы напомнить, что граждане, подлежащие призыву на военную службу, обязаны получать повестки военного комиссариата в письменной форме под расписку. Повестки направляются военным комиссариатом по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу места жительства или месту пребывания. Также повестки вручаются по месту работы и учебы», – добавили в военном учреждении.

Бумажная повестка считается врученной в день доставки или вручения, а также с момента, когда на почте поставят отметку о вручении заказного письма.

В случае если повестка не считается врученной одним из вышеперечисленных способов, то повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в Реестре повесток.

«Если гражданин, подлежащий призыву на военную службу, получил повестку уже после указанной в ней даты явки, то он обязан в двухнедельный срок со дня получения повестки сообщить об этом лично, явившись в военный комиссариат. Также уведомить военкомат о позднем получении повестки можно через ‘’Госуслуги’’», – объяснили в Военкомате РТ.

Это нужно, чтобы доказать факт позднего получения и избежать обвинений в уклонении от призыва.

«Уезжаешь из страны надолго – нужно уведомить военкомат»

«Небольшое уточнение: те, кто подлежит призыву на военную службу, в том числе те, чья отсрочка перестала действовать, но при этом не получившие повестку до начала призыва, должны сами явиться в военкомат для сверки данных в течение двух недель со дня объявления призыва», – отметили в Военкомате РТ.

Если же от личного получения повестки гражданин отказался, повестка все равно будет считаться врученной. Причем врученной она будет считаться в день отказа.

«При этом отказ гражданина от получения повестки, направленной по почте, будет зафиксирован. Если гражданин отказался от получения повестки из рук работников военного комиссариата или по месту работы и учебы, на повестке будет проставлена отметка сотрудниками военкомата, работодателем или руководителем учебного заведения. Подписи также поставят те, кто стал свидетелем отказа», – объяснили в Военном комиссариате РТ.

Есть случаи, когда тот, на чье имя выписали повестку, находится за границей.

«Граждане, подлежащие призыву на военную службу, выезжающие на срок более трех месяцев с места жительства или места пребывания, обязаны, подчеркиваем, лично явиться в военный комиссариат либо в местную администрацию. Это прямая норма закона, которая не допускает участия представителей гражданина», – рассказали в военкомате.

С воинского учета не снимаются граждане, убывшие за пределы Российской Федерации, например, находящиеся в отпуске, в рабочей командировке или на учебе. Снимаются с учета лишь те, кто уехал из России на постоянное местожительство в другую страну.