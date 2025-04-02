В Военкомате Татарстана работает горячая линия по вопросам весеннего призыва

На интернет-портале Республики Татарстан в разделе «Военный комиссариат Республики Татарстан» на период призыва функционирует подраздел «Горячая линия». В нем указаны все телефоны горячей линии, в том числе и телефоны военных комиссариатов в районах. Об этом «Татар-информу» рассказал военный комиссар Татарстана, полковник Юрий Беляев.

Он отметил, что призывники и их родители могут найти интересующую их информацию на официальном сайте Минобороны РФ. В разделе «Призывникам» собрана важная информация о призыве граждан на военную службу. Раздел «Научные роты» включает требования к кандидатам, планирующим службу в этих подразделениях, а также позволяет подать резюме для участия в отборе. Благодаря разделу «Контакты» (подраздел «Для граждан») молодые люди и их родители могут обратиться в электронные приемные главнокомандующих видами, командующих родами войск и войсками военных округов.

Напомним, в апреле – июле планируется призвать и направить из Татарстана для прохождения военной службы более 3,5 тысячи человек.

Об особенностях весеннего призыва на военную службу читайте в материале «Татар-информа».