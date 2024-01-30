В Военкомате РТ напомнили, что контрактники-пенсионеры силовых структур сохраняют пенсию

На пресс-конференции в «Татар-информе» напомнили, что в связи с прошлогодними изменениями, пенсионеры силовых структур, помимо денежного довольствия, сохраняют за собой пенсию.

«Было изменение в прошлом году, что действующие пенсионеры силовых структур имеют право поступить на службу по контракту. Но, кроме того помимо денежного довольствия, за ними так же сохраняется пенсия», – сообщил начальник пункта отбора на военную службу по контракту первого разряда Евгений Токмаков.

Напомним, что ранее «Татар-информ» уже сообщал, о том, что более тысячи человек, включая пенсионеров силовых структур – заключили контракт в Центре оформления на военную службу по контракту «Батыр». Подробнее об этом в нашем репортаже.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, а также о премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117.