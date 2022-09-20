«Водоканал» заверил, что не будет отключать воду в Казани во время пуска тепла

Первый заместитель директора «Водоканала» Марат Салахов сообщил, что во время включения отопления в Казани не будут отключать воду. На все объекты предприятие получило паспорта готовности для подачи тепла, рассказал он на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«На период пуска тепла в городе плановые работы, связанные с отключением объектов от источников питьевого водоснабжения, осуществляться не будут», — заявил спикер.

Салахов отметил, что при подготовке к отопительному сезону «Водоканал» в полном объеме выполнил работы для пуска тепла, включая промывку и опрессовку системы теплоснабжения.

Кроме того, по его словам, выполнена перекладка сетей теплоснабжения и водоотведения общей протяженностью 5,5 километра, заменены 300 единиц арматуры, отремонтированы 500 водопроводных канализационных колодцев и заменены 100 пожарных гидрантов, а также проведена профилактическая промывка 36 километров хозяйственно-бытовой канализации.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в 37 муниципальных образованиях запустили тепло еще до наступления холодов.