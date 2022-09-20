В 37 муниципалитетах Татарстана запустили тепло до наступления холодов

Не дожидаясь наступления холодов, тепло запустили в 37 муниципальных образованиях Татарстана. На данный момент в республике тепло подается в 23,6% жилых домах, 54,3% школ, сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин на брифинге в Кабмине РТ.

Отопление также дали в 62,2% детских садов, 57,9% объектов здравоохранения, 27,6% учреждениях культуры, 22,9% организациях спорта и молодежи, 42,4% объектов соцзащиты.

«Запущены 39,1% котельных», – отметил Айзатуллин. Он напомнил, что отопительный сезон должен начинаться на шестой день периода, в котором среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов.

При этом органы местного самоуправления до наступления холодов могут начать отопительный сезон в муниципалитете, в первую очередь запуская тепло в социальные объекты с постоянным пребыванием людей – больницы, детские сады, школы, дома престарелых, интернаты.

Первым из районов Татарстана с 8 сентября начал подачу тепла Черемшанский район.