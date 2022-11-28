В Верховном суде РТ завершились прения по делу участника ОПГ «Мамшовские» об убийствах

Сегодня в Верховном суде РТ завершились прения по делу участника нижнекамской ОПГ «Мамшовские» Ильнара Нуруллина. Его обвиняют в двух эпизодах убийства и в покушении на него.

Первым сегодня выступил государственный обвинитель – прокурор Анвар Шакиров. Он ответил на заявление адвоката Нуруллина из прошлого заседания по поводу несостоятельности своих слов.

«Стороной защиты в прениях было указано, что мной не были предоставлены доказательства о виновности Нуруллина. Этот довод несостоятелен, уже на протяжении почти четырех месяцев. Мной в суд предоставлялись различного рода доказательства. Была обеспечена явка свыше 20 свидетелей, которые были подробно допрошены в нашем судебном разбирательстве. Показания свидетелей данные как в ходе предварительного следствия, так и в ходе судебного разбирательства согласуются между собой и дополняют друг друга», – сказал прокурор.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Адвоката Ильнара Нуруллина, который выступал следующим, эти слова не впечатлили.

«Ничего нового от стороны обвинения мы сегодня не услышали. Никаких опровержений. Уважаемый суд, учтите эти прения», – заявил он.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Подсудимый полностью поддержал своего защитника.

«Он не привел никаких доводов в опровержение того, что говорил я и мой защитник», – добавил мужчина.

Фото: © Дмитрий Шатров / «Татар-информ»

Напомним, по версии следствия, в 2000 году Нуруллин вместе с другим участником группировки купил два пистолета. Главарь банды поручил им убить лидера ОПГ «Вахитовские» Динара Валеева. Нуруллин с сообщником подкараулили жертву на улице Сююмбике в Нижнекамске и застрелили. Через несколько месяцев ему пришло новое поручение от лидера банды, как считает следствие, Нуруллин до смерти забил арматурой начальника головной насосной станции ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт». По совокупности эпизодов, подсудимому грозит 23 года в колонии строгого режима.

На этом стадия прений завершилась. Подсудимому дали неделю, чтобы подготовиться к последнему слову. Он выступит на следующем заседании.