Стартовал суд над членом ОПГ «Мамшовские» по делу об убийстве лидера другой группировки

Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело участника нижнекамской ОПГ «Мамшовские» Ильнара Нуруллина. Его обвиняют сразу в двух эпизодах убийства и в покушении на него, сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, в 2000 году он вместе с другим участником группировки купил два пистолета. Главарь банды поручил им убить лидера ОПГ «Вахитовские» Динара Валеева. Они дождались жертву на улице Сююмбике в Нижнекамске и застрелили.

Спустя несколько месяцев также по поручению лидера банды Нуруллин до смерти забил арматурой начальника головной насосной станции ОАО «Средне-Волжский Транснефтепродукт.

Сегодня на процессе огласили обвинительное заключение. Свою вину Нуруллин не признал.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Следком завершил расследование уголовного дела, возбужденного на 41-летнего нижнекамца, члена ОПГ «Мамшовские».

Несколько лет следствие прорабатывало разные версии случившегося. В какой-то момент расследование дела приостановили, и только в прошлом году сотрудникам МВД по РТ удалось выйти на след преступника и установить обстоятельства убийства.