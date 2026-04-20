Вору в законе Роме Сычу суд продлил срок содержания под стражей

В Верховном суде Татарстана на 6 месяцев продлили меру пресечения Роману Сычеву. Предположительно, он является вором в законе, известным как Рома Сыч. Его обвиняют в мошенничестве, вымогательстве, а также в занятии высшего положения в преступной иерархии.

Ранее сообщалось, что по версии следствия, Сычев обещал одному из жителей Казани уменьшить долг, проигранный в подпольном казино, а взамен потребовал автомобиль.

Сычева арестовали еще в прошлом, 2025 году. В тот момент он свою вину в совершении преступлений не признавал. Позднее, в январе этого года, ему продлили меру пресечения в виде заключения под стражей.