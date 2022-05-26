В Верховном суде РТ прошло предварительное слушание по делу ОПГ «Перваки»

В Верховном суде Татарстана состоялось предварительное слушание по делу ОПГ «Перваки». На скамье подсудимых – Сергей Сардаев, Леонид Андреев, Фирдинат Юсупов и Владислав Мухин. Кроме того, в деле фигурирует давно убитый Александр Ерусалимский, а также умерший от коронавируса в прошлом году Валентин Лукоянов. Об этом сообщает адвокат одного из фигурантов дела Руслан Нагиев.

«Мною было заявлено ходатайство о возврате дела прокурору в связи с процессуальными нарушениями, на наш взгляд, допущенными при составлении обвинительного заключения, либо прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности», – рассказал адвокат.

Сторона обвинения возразила, что обвиняемый не признает вину, поэтому прекращение в связи с истечением сроков давности невозможно, так как это не реабилитирующее основание.

Напомним, фигуранты дела обвиняются в совершении убийств в период с 1997-го по 2001 год. Также им вменяется организация и участие в банде. Организаторами банды, по версии следствия, являются Юсупов и Лукоянов. Кроме того, участникам ОПГ также предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия.

Отметим, что ранее предварительное слушание по делу неоднократно откладывалось, причиной была неявка на заседание потерпевших.