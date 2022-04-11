Верховный суд РТ в очередной раз отложил старт по делу ОПГ «Перваки»

Верховный суд Татарстана вновь отложил предварительное слушание по делу ОПГ «Перваки». На скамье подсудимых – Сергей Сардаев, Леонид Андреев, Фирдинат Юсупов и Владислав Мухин. Кроме того, в деле фигурируют давно убитый Александр Ерусалимский, а также умерший от коронавируса в прошлом году Валентин Лукоянов.

«Фигуранты дела обвиняются в совершении убийств в период с 1997-го по 2001 год. Так же им вменяется организация и участие в банде. Организатором банды, по версии следствия, являются Юсупов и Лукоянов», – рассказал корреспонденту «Татар-информа» старший прокурор отдела Прокуратуры РТ Наиль Уразбаев.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

По его словам, участникам ОПГ также предъявлены обвинения в незаконном хранении и приобретении огнестрельного оружия. Отметим, что трое из обвиняемых – Сергей Сардаев, Леонид Андреев и Фирдинат Юсупов – в 2013 году уже выслушали оправдательные приговоры.

Сейчас же в деле появился еще один фигурант — Владислав Мухин. Его экстрадировали в Россию в прошлом году. Он единственный из подсудимых, кто содержится под стражей.

«С нашей стороны будет заявлено ходатайство о возвращении дела прокурору в связи с наличием, на наш взгляд, ряда процессуальных нарушений, которые допущены в ходе составления обвинительного заключения. Кроме того, нами будет заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении моего подзащитного Мухина в связи с истечением срока давности», – прокомментировал свою позицию адвокат Руслан Нагиев.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Отметим, что это уже не первый раз, когда слушание по делу откладывается. Оба раза причиной стала неявка на заседание потерпевших.