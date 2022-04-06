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Происшествия
6 апреля 2022  13:31
Елена Саляхова

В Верховном суде РТ начались прения по делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина

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Верховный суд Татарстана продолжает рассматривать апелляционную жалобу бывшего руководителя Татфондбанка Роберта Мусина. Сегодня в суде начались прения, сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Мусина настаивал на том, чтобы переквалифицировать дело со злоупотреблений полномочиями и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. Также супруга Мусина и его дочь просили суд снять арест с их имущества.

Заявление адвоката Мусин полностью поддержал. На следующем судебном заседании в прениях должна выступить сторона гособвинения.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что экс-глава ТФБ Роберт Мусин обжаловал свой приговор. Прошлой осенью Вахитовский районный суд Казани признал его виновным и отправил за решетку на 12 лет.

#ТФБ #мусин роберт #приговор
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