В Верховном суде РТ начались прения по делу экс-главы ТФБ Роберта Мусина

Верховный суд Татарстана продолжает рассматривать апелляционную жалобу бывшего руководителя Татфондбанка Роберта Мусина. Сегодня в суде начались прения, сообщили в пресс-службе суда.

Адвокат Мусина настаивал на том, чтобы переквалифицировать дело со злоупотреблений полномочиями и освободить от наказания в связи с истечением срока давности. Также супруга Мусина и его дочь просили суд снять арест с их имущества.

Заявление адвоката Мусин полностью поддержал. На следующем судебном заседании в прениях должна выступить сторона гособвинения.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что экс-глава ТФБ Роберт Мусин обжаловал свой приговор. Прошлой осенью Вахитовский районный суд Казани признал его виновным и отправил за решетку на 12 лет.