Мобилизованный из Верхнеуслонского района зарегистрировал брак перед отправкой в Казань

В Верхнеуслонском районе Татарстана задержалась отправка мобилизованных на сборный пункт в Казань. Причиной стала регистрация брака одного из бойцов со своей гражданской женой. Все, кто находился на площади перед военным комиссариатом, с пониманием отнеслись к ситуации. Об этом пишет «Волжская новь».

Молодожены Сергей и Светлана Афанасьевы рассказали, что повестка пришла вчера вечером. «Мы вместе пять лет, и нас все устраивало. Кто ж мог подумать, что так все обернется. Мысль расписаться пришла только сейчас», — поделился глава семейства.

Военком Рашит Фасхутдинов и заведующая ЗАГСом Наталья Кадырова пошли им навстречу. Брак Афанасьевых был официально зарегистрирован в течение часа.

Несмотря на то что новобрачные не были одеты в традиционные костюмы жениха и невесты, для них прозвучал марш Мендельсона, а друзья и родственники купили букет цветов невесте и шампанское для гостей. Светлана и мама Сергея то и дело принимались плакать, муж и сын успокаивал их. «Вы не подумайте, они у меня сильные, это сегодня только с ними что-то», — говорит новоиспеченный супруг.

«Вот вернется Сережа, и обязательно будет и белое платье, и кольца, и танец», — делится планами Светлана.

Земляков провожал глава района Марат Зиатдинов. «Я хочу пожелать, чтобы вы друг друга не бросали, зря под пули не подставлялись, будьте умными и хладнокровными солдатами, — напутствовал руководитель. — За семьи не переживайте. Если у кого-то остались нерешенные вопросы, поможем».

«Берегите себя, мужики. Мы в вас верим, ждем домой с Победой», — пожелал военком и каждому крепко пожал руку.

«Да, нормальное настроение, все хорошо будет, — говорит Александр, мобилизованный из села Введенская Слобода. — Я срочную в 2013 году отслужил в мотострелковых войсках. Дома ждут меня мама, сестра».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что мобилизованный из Черемшана в день отправки зарегистрировал брак с возлюбленной.