Мобилизованный из Черемшана в день отправки зарегистрировал брак с возлюбленной

Из Черемшана на сборный пункт в Казань отправили вторую группу мобилизованных. Один из них прямо в день отправки зарегистрировал брак с возлюбленной, пишет газета «Наш Черемшан».

Евгению Мензелину из Аккиреева, находившемуся среди 22 земляков, простившихся в этот день со своими близкими, было и грустно, и радостно. Его провожала возлюбленная — Алена Шешолина, с которой они поженились этим утром.

Сказать слова напутствия призванным из запаса на площадку около военкомата пришли их друзья, родные и близкие, а также представители руководства района.

«Здесь вас будут ждать ваши родители, родные, жены, матери и дети, благополучного вам возвращения», — обратился к черемшанцам руководитель района Рамиль Айбатов.

В проводах также принял участие военком Черемшанского и Аксубаевского районов Сергей Иванов. Он и представители духовенства пожелали землякам счастливого пути. Ученики Черемшанской кадетской школы-интерната передали будущим бойцам письма, которые они написали в рамках акции «Письмо солдату».

В этой же группе отправились мобилизованные из Аксубаевского района. Им выделили отдельный автобус для поездки на сборный пункт.

Для помощи семьям и близким мобилизованных в многофункциональном центре открыт специальный кабинет, куда можно обратиться по волнующим их вопросам. «Если у мобилизованных есть кредиты и ипотека, они могут прийти в военный комиссариат. На основании справки, выданной нами, возможно, им предоставят кредитные каникулы», — сообщил военный комиссар.

Специальную военную операцию на Украине начал Президент РФ Владимир Путин, она проходит с 24 февраля этого года. О проведении в стране частичной мобилизации глава государства объявил 21 сентября. Президент РТ Рустам Минниханов 21 октября поручил главам муниципалитетов составить реестры военнослужащих и членов их семей.