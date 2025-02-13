В Верхнеуслонском районе вручили юбилейные медали двум труженицам тыла

В Верхнеуслонском районе состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» двум труженицам тыла. Глава района Евгений Варакин лично поздравил женщин, чей неоценимый вклад в Победу стал примером стойкости и самоотверженности для всех поколений.

Первая встреча состоялась в селе Шеланга, где Евгений Варакин навестил Екатерину Павловну Егорову. В годы войны она начала работать в колхозе, несмотря на свой юный возраст — всего 12 лет.

На фото: Екатерина Егорова

Сегодня Екатерине Павловне 94 года. Она большая гордость для пяти внуков и прабабушка стольких же правнуков. Глава района выразил ей благодарность за труд и пожелал крепкого здоровья и бодрости духа.

Следующим пунктом стало село Русское Бурнашево, где Евгений Варакин поздравил Валентину Васильевну Папилову, которой в этот день исполнилось 93 года. Медаль стала для нее не только символом памяти, но и дорогим подарком. После официальной части глава района продолжил общение с труженицей тыла и ее семьей за чашкой чая, отметив ее жизнелюбие и силу духа.

На фото: Валентина Папилова

«Именно такие люди, как Екатерина Павловна и Валентина Васильевна, должны быть примером для молодого поколения. Своим трудом, еще будучи детьми, они, невзирая на голод, холод и прочие лишения, не покладая сил ковали Победу в тылу», – подчеркнул Евгений Варакин.

В течение апреля в Верхнеуслонском районе медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и продуктовые наборы получат 42 труженика тыла.

В этом году в России отмечается 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также по решению Президента РФ Владимира Путина 2025-й объявлен Годом защитника Отечества.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.