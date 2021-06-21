В Верхнеуслонском районе РТ выделили еще шесть участков под строительство трассы М7

В Верхнеуслонском районе Татарстана выделили для строительства трассы М7 «Волга» еще шесть участков. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

«Зарезервировать для государственных нужд РТ в целях размещения объекта капитального строительства федерального значения „Реконструкция автодороги М-7 „Волга“ <...> сроком на три года земельные участки <...>, расположенные на территории Верхнеуслонского района», — сообщается в документах.

Все шесть участков расположены на территории Введенско-Слободского сельского поселения.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на трех участках реконструкции трассы М7 «Волга» с 735-го по 772-й км и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту «Казань» ограничили скорость движения до 50 км/ч.