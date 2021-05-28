В Татарстане на трассе М7 и на дороге к аэропорту Казани ограничили скорость до 50 км/ч

В Татарстане на трех участках реконструкции трассы М7 «Волга» с 735-го по 772-й км и на участке реконструкции подъездной дороги к аэропорту Казань ограничили скорость движения до 50 км/ч. Об этом сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

«Просим водителей также быть особенно внимательными при проезде других участков производства работ, на которых возможны локальные ограничения», — отметили в компании.

В частности, в Елабужском районе на автодороге М7 с 1000-го по 1011+100 км ведется устройство защитных слоев, в Елабужском и Менделеевском районах на подъезде к Ижевску и Перми от М7 с 4-го по 15+200 км — капремонт.

Кроме того, ремонт проводится в Тукаевском районе и Набережных Челнах с 1038-го по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047-й км трассы М7. А в Мензелинском и Актанышском районах дорожники ведут устройство защитных слоев с 1097-го по 1102+770 км и с 1127+200 по 1137-й км.

На автодороге Казань — Оренбург ремонтируется пять участков. Так, в Алексеевском и Чистопольском районах работы проводятся с 94-го по 116-й км, в Альметьевском — с 231-го по 240-й км и с 249+160 по 255+620 км. В Бавлинском районе дорожники капитально ремонтируют участок с 368+500 по 374+500 км. Кроме того, на 394-м км автодороги приступили к ремонту моста через реку Кандыз.

Организация просит автомобилистов соблюдать требования временных дорожных знаков и разметки.