В Верхнеуслонском районе РТ пройдет гастрономический фестиваль «Бэлешфест-2025»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 26 июля, в деревне Татарское Маматкозино Верхнеуслонского района Татарстана состоится фестиваль «Бэлешфест 2025». Праздник будет посвящен традиционному татарскому пирогу – бэлешу («бәлеш»), сообщили «Татар-информу» в Управлении культуры муниципалитета.

Начнется мероприятие в 11 часов. Гостей ждут мастер-классы по приготовлению бэлеша и других национальных блюд, дегустации, конкурсы и выступления фольклорных коллективов. На площадке будет звучать живая музыка, а самые активные участники получат подарки, в том числе – традиционные татарские платки.

Организаторами фестиваля выступают местное сельское поселение, работники культуры, женская общественная организация «Ак Калфак» и ансамбль «Хазина».

«Бэлешфест 2025» пройдет в рамках программы «Лето в Татарстане», инициированной Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

Подробнее о том, куда можно отправиться всей семьей в ближайшие выходные, читайте в материале «Лето в Татарстане»: «Бэлешфест», банный фестиваль и праздник флота.