«Лето в Татарстане»: «Бэлешфест», банный фестиваль и праздник флота

В Татарстане продолжается программа «Лето в Татарстане», стартовавшая 1 июня по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Жителей и гостей республики ждут концерты, фестивали, мастер-классы, кинопоказы и велопрогулки. Рассказываем, куда можно отправиться всей семьей в ближайшие выходные.





В Альметьевске в эти выходные продолжится фестиваль «Каракуз», который в этом году проходит с 18 июля по 3 августа

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Современные танцы, уличные театры и банный фестиваль на «Каракузе» в Альметьевске

В Альметьевске в эти выходные продолжится фестиваль «Каракуз», который в этом году проходит с 18 июля по 3 августа. Юбилейный, пятый по счету фестиваль объединяет более 18 площадок и участников из разных регионов России, а также из Казахстана, Узбекистана и других стран. Программа охватывает музыку, театр, хореографию, гастрономию и практики осознанности, сочетая традиционную культуру с современными форматами. Одним из самых насыщенных станет уикенд 26-27 июля.

Фестиваль современной хореографии «Воздух» стартует в 18:30 в сквере «Каракуз». В субботу выступят коллективы из Москвы, Казани, Тольятти, Кот-д’Ивуара, а в воскресенье – участники из столицы Татарстана и Самары. Среди заявленных работ – спектакль «Это всего лишь вещи», миниатюра «Папа» и программа шоу-балета CRYSTAL. Выступления пройдут на открытой площадке и будут чередоваться с короткими перформансами. Формат фестиваля позволяет зрителям свободно перемещаться и выбирать, за какими номерами следить.

В это же время, с утра до вечера, работает фестиваль современного театра «Аулак» в образовательном центре (ОЦ) «Алмет». В субботу с 9:00 начинаются мастер-классы и арт-завтрак, а в 16:00 и 19:00 покажут спектакли «Это тебе» и «Квадрат». В воскресенье, 27 июля, с 11:00 продолжатся театральные занятия, а в 19:00 покажут спектакль «MUTE» от театра горожан «Аулак». Это небольшие постановки камерного формата.

Изюминка субботней программы «Каракуза» – банный фестиваль на городском пляже. С 9:00 до 18:00 там будут проходить мастер-классы по парению, лекции, ярмарка натуральной косметики и коллективные парные практики.

Вечером, с 16:00 до 22:00, здесь же начнется концерт авторской песни – выступят Олег Митяев, Тимур Шаов, Григорий Гладков, Наталия Купер и другие артисты.

Фестиваль уличных театров «Легкие крылья» стартует в субботу в 16:00 с шествия по улице Ленина, а затем переместится в парк «Каскад Прудов», где с 17:00 до 22:00 будут проходить представления. В воскресенье артисты продолжат выступать на той же площадке с 14:00 до 22:00. Среди участников – театры из Москвы, Петербурга, Самары, Уфы, а также коллективы из Беларуси и Узбекистана.

Для тех, кто предпочитает более спокойный формат, на фестивале предусмотрены литературные и оздоровительные мероприятия. В субботу в 17:00 у ОЦ «Алмет» – встреча книжного клуба. В воскресенье с 10:00 – литературный завтрак в кофейне «Алмет». Также оба дня в городском парке работает ретрит-пространство с занятиями по йоге, цигуну, массажем и медитациями. Вход на большинство мероприятий свободный, точное расписание – на сайте фестиваля.

Предоставлено отделом культуры Верхнеуслонского района

«Бэлешфест-2025» и праздник самовара в Верхнем Услоне

В субботу, 26 июля, в Верхнеуслонском районе пройдут сразу два самобытных фестиваля. В деревне Татарское Маматкозино с утра будет проходить «Бэлешфест-2025» – праздник в честь традиционного татарского пирога. Начало в 11:00. Здесь покажут, как готовится бэлеш, проведут мастер-классы по другим национальным блюдам, устроят дегустации и конкурсы.

Организуют мероприятие местное сельское поселение, работники культуры, женская общественная организация «Ак Калфак» и фольклорный ансамбль «Хазина». Для самых активных участников приготовлены подарки, в том числе традиционные платки. В программе – живая музыка, конкурсы, блюда татарской кухни.

Предоставлено отделом культуры Верхнеуслонского района

Во второй половине дня гостей района приглашают заглянуть в село Шеланга – здесь в 16:00 начнется фестиваль «Русский самовар». На площадке расскажут, как этот предмет стал частью быта, покажут старинные модели и напоят чаем с травами, медом и вареньем. На фестивале выступят местные коллективы с песнями и частушками. Гости смогут увидеть выставку самоваров, попробовать домашнюю выпечку, купить изделия ручной работы.

Триатлон и утренняя вечеринка в казанском Лядском саду

В субботу, 26 июля, в Казани состоится «Казанский триатлон – 2025» – спортивные соревнования для любителей и профессионалов. Участников ждут три этапа: заплыв в акватории Казанки, велогонка по центральным улицам столицы и беговой маршрут с видом на Кремль. В рамках соревнований также пройдет чемпионат Татарстана на олимпийской дистанции. В день проведения триатлона движение транспорта в центре города будет временно ограничено.

В воскресенье, 27 июля, в Лядском саду в Казани с 8 утра и до 14:00 пройдет летняя утренняя вечеринка. Это ивент на стыке музыки, кофейной культуры, йоги и городского отдыха.

С утра начнутся диджей-сеты, занятия йогой от студии «Шанти», мастер-классы по рисованию акрилом и открыткам от женского сообщества Rebreathe. Параллельно будет работать маркет с комнатными растениями, керамикой ручной работы, цветами и локальным мерчем.

На площадке установят фотозоны, можно будет сыграть в настольный теннис или просто посидеть с чашкой кофе на шезлонгах. Кофейный каппинг проведет команда Skuratov Coffee. Также можно будет попробовать специальный напиток от Run Coffee, лимонады от Lapochka и закуски от «Артель Бистро».

Телеграм-канал «Парки и скверы Татарстана»

Гостем вечеринки станет музыкальный блогер и диджей Антон Савенко – автор телеграм-канала «а можно потанцевальней?».

100-летний юбилей деревни в Муслюмовском районе

Также 26 июля деревня Красный Яр в Муслюмовском районе отметит 100-летие. Праздник начнется в 11:00 и станет частью республиканского проекта «Лето в Татарстане». На торжестве соберутся местные жители, гости из соседних деревень и бывшие односельчане, чтобы вместе вспомнить историю и отметить важную дату.

Главным событием дня станет концерт. На сцене выступят артисты из Муслюмовского района. Прозвучат татарские и русские песни, будут также танцы и творческие номера. Программа рассчитана на зрителей всех возрастов.

На площадке рядом будут работать игровые зоны и конкурсы. Детей ждут подвижные игры и развлечения, взрослым предложат попробовать себя в народных забавах. Желающие смогут поучаствовать в мастер-классах по традиционным ремеслам и просто отдохнуть в теплой компании.

Предоставлено пресс-службой Муслюмовского района

Отдельная часть праздника – соревнования по татарской борьбе корэш. На поле соберутся сильнейшие борцы района. Зрители смогут поболеть за участников и порадоваться ярким схваткам. Победители получат призы, а сами поединки добавят настроения всему мероприятию. В финале на сцену поднимутся уважаемые жители Красного Яра. Их поздравят и поблагодарят за вклад в жизнь села.

Митинг в память о детях Донбасса, «Курше фест» и чествование моряков

В воскресенье, 27 июля, в Татарстане пройдут мероприятия, посвященные Дню Военно-Морского Флота России. В Зеленодольске на городском озере программа начнется в 17:30 с мастер-классов. В 18:00 на сцене «Ракушка» стартует концерт с выступлениями артистов и музыкальных коллективов города. В рамках праздника также пройдут показательные выступления яхт-клуба «Дельфин» и ПМК «Исток».

В тот же день в Тетюшах у Монумента Славы в 10:00 начнется митинг, посвященный Дню ВМФ. Жителей и гостей района в том числе поздравит глава муниципалитета Рамис Сафиуллов. Участники мероприятия почтут память погибших военных моряков минутой молчания.

Кроме того, в выходные по всей республике пройдут памятные акции, приуроченные ко Дню памяти детей – жертв войны на Донбассе. В парках и общественных пространствах организуют встречи, минуты молчания и тематические программы. Формат и содержание событий различаются в зависимости от локации, но основная цель – сохранить память о погибших и напомнить о трагических событиях.

Продолжится летний проект «Курше фест», также инициированный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым Фото: Институт развития городов Татарстана

Продолжится и летний проект «Курше фест», также инициированный Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. В рамках фестиваля на площадках пройдут мастер-классы, концерты, спортивные активности и занятия для детей и подростков.

26 и 27 июля в рамках «Лета в Татарстане» в разных районах республики также пройдут кинопоказы под открытым небом. Зрителям покажут семейные фильмы и мультфильмы. Вход свободный.

Подробнее о программе мероприятий в рамках проекта «Лето в Татарстане» можно узнать на официальном сайте проекта, а также на порталах городских и районных администраций.

Фото на анонсе zdship.ru