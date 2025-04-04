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Происшествия 4 апреля 2025 17:28

В Верхнеуслонском районе предложили создать круглосуточные противопожарные дружины

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В Верхнеуслонском районе РТ могут создать добровольные противопожарные дружины. С такой инициативой сегодня выступили на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое прошло под руководством главы района Евгения Варакина.

По словам дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактики Айдара Мухаметзянова, добровольные противопожарные дружины будут круглосуточно патрулировать вверенные им участки, обеспечивая быструю реакцию на возникающие пожары и минимизируя возможный ущерб.

«Татар-информ» рассказывал, что с начала введения особого противопожарного режима на территории Верхнеуслонского района произошло три случая возгорания сухой травы.

#Верхнеуслонский район #противопаводковые мероприятия
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