В Верхнеуслонском районе предложили создать круглосуточные противопожарные дружины

В Верхнеуслонском районе РТ могут создать добровольные противопожарные дружины. С такой инициативой сегодня выступили на совещании комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое прошло под руководством главы района Евгения Варакина.

По словам дознавателя отделения надзорной деятельности и профилактики Айдара Мухаметзянова, добровольные противопожарные дружины будут круглосуточно патрулировать вверенные им участки, обеспечивая быструю реакцию на возникающие пожары и минимизируя возможный ущерб.

«Татар-информ» рассказывал, что с начала введения особого противопожарного режима на территории Верхнеуслонского района произошло три случая возгорания сухой травы.