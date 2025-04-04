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Происшествия 4 апреля 2025 17:23

В Верхнеуслонском районе усиливают меры для предотвращения сезонных пожаров

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В Верхнеуслонском районе усиливают меры для предотвращения сезонных пожаров

С начала введения особого противопожарного режима на территории Верхнеуслонского района произошло три случая возгорания сухой травы. Эта проблема стала центральной темой совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое прошло под руководством главы района Евгения Варакина.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактики Айдар Мухаметзянов доложил, что в настоящее время особенно подвержены рискам возгорания четыре населенных пункта, восемь садоводческих объединений, детский оздоровительный лагерь и база отдыха. В этой связи было подчеркнуто значение усиления мер пожарной безопасности для предупреждения потенциальных ЧП.

Руководители надзорных органов также отметили необходимость проведения регулярных обучающих мероприятий для населения, включая тренировки по действиям в случае пожаров.

#Верхнеуслонский район РТ #противопожарная безопасность
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