В Верхнеуслонском районе усиливают меры для предотвращения сезонных пожаров

С начала введения особого противопожарного режима на территории Верхнеуслонского района произошло три случая возгорания сухой травы. Эта проблема стала центральной темой совещания комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, которое прошло под руководством главы района Евгения Варакина.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактики Айдар Мухаметзянов доложил, что в настоящее время особенно подвержены рискам возгорания четыре населенных пункта, восемь садоводческих объединений, детский оздоровительный лагерь и база отдыха. В этой связи было подчеркнуто значение усиления мер пожарной безопасности для предупреждения потенциальных ЧП.

Руководители надзорных органов также отметили необходимость проведения регулярных обучающих мероприятий для населения, включая тренировки по действиям в случае пожаров.