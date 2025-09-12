В Верхнем Услоне заменили аварийную систему водоснабжения в доме семьи участников СВО

В Верхнем Услоне оказали поддержку семье участников специальной военной операции, решив проблему аварийного водоснабжения в их доме. С просьбой о помощи жена и мать бойцов СВО обратились на личный прием к главе муниципального района Евгению Варакину.

Вопрос был рассмотрен незамедлительно. Руководитель района поручил устранить неисправность в кратчайшие сроки. Финансирование ремонта – порядка 25 тысяч рублей – обеспечил Фонд развития Верхнеуслонского района. Работы выполнили специалисты филиала ЗВКС.

В ходе ремонта заменили девять колодезных колец и установили новый люк. Эти меры позволили обеспечить бесперебойное водоснабжение и создать более комфортные условия для семьи защитников Отечества.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Материал подготовлен при помощи Сергея Толмацкого