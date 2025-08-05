В Верхнем Услоне планируют строительство ледового дворца и футбольного манежа

Развитие спортивной инфраструктуры стало главной темой визита депутата Казанской городской Думы, директора Центрального стадиона Казани Ильгиза Фахриева в Верхнеуслонский район. Вместе с главой муниципалитета Евгением Варакиным он оценил текущую ситуацию в сфере спорта и обсудил перспективные проекты.

Гостю были показаны ключевые объекты – бассейн «Жемчужина» и спортивный комплекс «Чемпион». Ильгиз Фахриев дал высокую оценку состоянию инфраструктуры и подчеркнул, что в районе созданы почти все условия для активного развития спорта. Однако, по его словам, серьезной проблемой остается дефицит квалифицированных тренеров, особенно в детско-юношеском спорте.

Глава района Евгений Варакин отметил, что зачастую занятия в спортивных секциях ведут люди без соответствующего образования и опыта, что напрямую влияет на качество подготовки юных спортсменов и не позволяет полностью использовать потенциал уже построенных объектов. Это, по его мнению, тормозит развитие массового спорта в районе.

«Наши люди достойны иметь те же условия, что и городские жители. Нам необходимы новые спортивные объекты, профессиональные тренеры, как можно больше бесплатных секций. Спорт должен быть доступен всем и особенно нашим детям», – подчеркнул Варакин.

Чтобы изменить ситуацию, в районе планируется строительство ледового дворца и футбольного манежа, которые дадут новый импульс для развития физической культуры и спорта в сельской местности. Депутат Фахриев поддержал инициативу и выразил готовность содействовать привлечению специалистов и реализации проектов.

«Достаточно привлечь хотя бы по два профессиональных тренера на каждое направление – и это уже даст качественный результат», – отметил Фахриев, говоря о необходимости усиления кадрового состава в спорте.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Верхнем Услоне появится новый ЗАГС с видом на Казань.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого