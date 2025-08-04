В Верхнем Услоне появится новый ЗАГС с видом на Казань

В Верхнеуслонском районе обсуждают строительство современного Дворца бракосочетаний. Инициатива исходит от главы муниципалитета Евгения Варакина и уже получила поддержку на республиканском уровне.

На днях Верхний Услон с рабочим визитом посетила начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ Эльвира Ахметова. Вместе с главой района она осмотрела действующее помещение ЗАГСа, расположенное в здании исполнительного комитета.

Евгений Варакин подробно рассказал о текущих условиях работы специалистов и показал, где проходят торжественные церемонии. После ознакомления с ситуацией Ахметова отметила, что существующая инфраструктура уже не соответствует современным требованиям и нуждается в обновлении.

Статистика подтверждает актуальность проекта. В 2024 году в Верхнеуслонском ЗАГСе зарегистрировано 84 брака, из них 61 – между парами из других регионов, включая Москву, Санкт-Петербург, Севастополь, Самару, Пермский край и Белгородскую область.

Планируется, что новый Дворец бракосочетаний будет построен на правом берегу Волги, откуда открывается живописный вид на Казань.

Этот объект станет не только комфортной площадкой для молодожёнов, но и важной частью туристической инфраструктуры района.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.